Albanesi sorpresi a rubare quintali di carrube a Comiso e Modica: tre arresti

La Polizia ha arrestato tre cittadini albanesi sorpresi a rubare carrube da terreni privati a Comiso e Modica. Nel primo caso, in contrada San Silvestro, sono stati recuperati 100 chili di carrube appena raccolte. A Modica, in contrada Bernardina, gli agenti hanno fermato ad un posto di blocco un'auto sospetta: a bordo c'erano sei sacchi di carrube per quasi 500 chili. Altri 700 chili di carrube rubate sono state trovate nell'abitazione di uno degli arrestati, in territorio di Modica. I tre albanesi sono stati posti ai domiciliari.