Deposito di una pizzeria a fuoco a Floridia in via San Martino (VIDEO)

Paura questo pomeriggio a Floridia per un incendio scoppiato a Floridia. Le fiamme verso le 14,30 hanno interessato un vecchio magazzino di via SanMartino adibito a deposito di generi alimentari, ma anche di bevande ed altre attrezzature di un locale pubblico. Scattato l'allarme sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa che hanno lavorato per spegnere il fuoco e per mettere in sicurezza l'intero edificio. I pompieri hanno evitato che le fiamme si propagassero in una palazzina adiacente su due piani. Sono stati avvertiti i gestori di una pizzeria che utilizza il deposito andato in fiamme. Ancora da stabilire l'origine del fuoco, ma potrebbe essersi trattato di un corto circuito al contatore dell'energia elettrica da dove poi sono partite le fiamme. Decine di curiosi sono scesi in strada anche per il fumo uscito dal locale e soprattutto per sincerarsi dello scampato pericolo.