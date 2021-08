Canicattini, l'emergenza Covid ferma anche quest'anno il Palio di San Michele

Il “Palio di San Michele”, l’appuntamento con la cultura e le tradizioni popolari di fine ‘800 inizio ‘900, che per tutta l’estate, per 34 edizioni, ha accompagnato i canicattinesi ed i suoi otto Quartieri (Balatazza, Matrice, Pizzu Muru, Priuolu, San Giovanni, Santuzzu, Vadduni, Vigna ri Serrantinu), alla festa del Santo Patrono, San Michele Arcangelo del 29 Settembre, anche in quest’estate 2021, come già lo scorso anno, non si terrà, a causa del prolungarsi dell’emergenza Covid, con le sue restrizioni e le misure di sicurezza.

La conferma della decisione del Comitato dei Quartieri che cura l’evento, arriva dall’Assessore al Turismo e allo Spettacolo, Sebastiano Gazzara, e dall’Assessore alla Cultura, Mariangela Scirpo, a cui è affidato il cartellone del 18° Festival del Mediterraneo, dopo aver raccolto con rispetto la comunicazione del Presidente e del Segretario del Comitato, Corrado La Pira e Alessandro Lombardo.

Delle tre Sagre gastronomiche previste nel cartellone del 18° Festival del Mediterraneo per il 20 – 27 Agosto e per il 4 Settembre, verrà garantita solo quella del 27 Agosto, inizio alle ore 19:00, in Piazza XX Settembre in occasione del 38° Raduno Bandistico nazionale che animerà la città di Canicattini Bagni.