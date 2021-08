Ragusa, rinnovato il Cda di Ergon: Paolo Canzonieri sarà il presidente

Dopo la presentazione del bilancio consolidato (609 milioni di ricavi +18%, un patrimonio di 47 milioni e un MOL di 17 milioni) Syneos - capogruppo di Ergon, ha altresì fatto azione di indirizzo tesa alla semplificazione del Gruppo che, dopo i tempi tecnici necessari, sarà composto dalla Capogruppo stessa e da poche società operative, la maggiore delle quali sarà Ergon che abbandonerà la sua struttura consortile per detenere quindi l’intera rete di negozi, per continuare a svilupparla attraverso una organizzazione strutturata per Business Unit.

L’assemblea di ERGON ha rinnovato Il Consiglio di Amministrazione che è composto da 7 consiglieri, dei quali Paolo Canzonieri sarà il Presidente e Marco Sgarioto l’Amministratore Delegato, mentre al tavolo del Consiglio siederanno Gaetano Alioto, Clara Cavalieri, Stefania Di Quattro, Fabiano Iacono e Danilo Occhipinti. Maria Luisa Maione è il Sindaco unico, mentre la revisione è affidata alla società EY. La catena di direzione sarà completata dai capi divisione, i direttori delle funzioni di staff, i responsabili di area e da tutte le figure operative ed esecutive che assicureranno la piena efficienza della organizzazione aziendale.

Gli auguri di buon lavoro sono pervenuti da parte di tutti e in particolare da Gianni Cavalieri, lo storico Presidente di Ergon, che si è detto sereno perché “lascio un’azienda in buona salute ma, soprattutto, in buone mani”.

Il nuovo Presidente e l’AD di Ergon hanno fatto il punto sul piano triennale 2021-2023, precedentemente aggiornato perché i risultati previsti a suo tempo per il 2023 sono stati anticipatamente conseguiti.