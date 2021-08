Ragusa, il PD: le erbacce a due passi dal Duomo di Ibla

Protesta del capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, per le condizioni poco decorose in cui versano le scalinate che affiancano il Duomo di San Giorgio a Ibla, il largo Camarina, altre piccole stradine che sono tra le più battute dai visitatori alla ricerca di scorci suggestivi da immortalare. “Dovremmo essere inappuntabili e, invece – continua Chiavola – ci presentiamo con la ricrescita dell’erba, così alta in alcuni casi da sembrare una pianta rigogliosa. E, si badi bene, il tutto a due passi da un monumento Unesco di grande prestigio come il Duomo. Per non parlare dell’immondizia che fa capolino all’angolo di alcune strade. Ma questo è un altro discorso.