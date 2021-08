Parco Archeologico di Segesta: Andrea Tidona e Gianfelice Imparato in scena con "Miles Gloriosus"

Prosegue il calendario della VII edizione del Festival Dionisiache, la rassegna teatrale di fama internazionale con la direzione artistica di Nicasio Anzelmo, promossa dal Parco Archeologico di Segesta, diretto da Rossella Giglio. Mercoledì 11 agosto, ore 19.15, è di scena al Teatro Antico di Segesta il Miles Gloriosus di Plauto, nell’adattamento di Giuseppe Pasculli, per la regia di Armando Pugliese.

In scena Gianfelice Imparato (Palestrione) e l'attore modicano Andrea Tidona (nella foto) nel personaggio di Pirgopolinice, insieme a Daniela Marazita (Acroteleuzia), Massimo Reale (Periplecomeno), Silvia Siravo (Filocomasia), Alessandra D’ambrosio (Milfidippa), Giacomo De Cataldo (Pleusicle), Alessandro Calamunci (Sceledro), Maria Luisa Fravili (Curiona/Lucrona).

Per info e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale del Festival www.dionisiache.it oppure chiamare al numero 3889590892 (attivo dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20).