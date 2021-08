Bergamo, precipita in azienda: morto operaio indiano di 36 anni

Un uomo di 36 anni di nazionalità indiana è morto in una azienda di San Paolo d'Argon, in provincia di Bergamo. Secondo quanto comunica all'Ansa Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza, l'uomo è deceduto dopo essere precipitato all'interno della Toora Casting di via Mazzini, che produce componenti d'alluminio per auto. Sul posto, con i soccorritori, anche i carabinieri. È la seconda vittima sul lavoro in 24 ore: ieri, nel Foggiano, è morto un operaio di 47 anni schiacciato da una lastra di calcestruzzo. In Valtellina, domenica, a perdere la vita era stato un guardacaccia neoassunto di 18 anni.