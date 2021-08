Modica, Marisa Laurito "incanta" il pubblico del Chiostro di San Domenico

"Modica è bellissima. Siete molto fortunati". Così Marisa Laurito, lunedì sera, ha salutato il pubblico del Chiostro di Palazzo San Domenico al termine dello spettacolo "Nuje Simme D’o Sud" che ha avuto come protagonisti anche Gianni Conte, cantante dell'Orchestra Italiana di Renzo Arbore, e il Maestro Marco Persichetti che ha accompagnato Marisa Laurito e Conte. Due ore di piacevolissimo spettacolo all'insegna della canzone napoletana, della Sicilia, delle bellezze del Sud cantate dai poeti, di aneddoti, di melodie che hanno entusiasmato il numeroso pubblico che ha dimostrato, con applausi a scena aperta, di gradire la scelta fatta dalla Fondazione Teatro Garibaldi nel quadro dell'iniziativa "InTeatroAperto". I duetti tra Marisa Laurito e Gianni Conte, con l'accompagnamento al piano del Maestro Persichetti, sono state intervallate da citazioni di Luciano De Crescenzo, Tullio De Piscopo, Eduardo. Il pubblico ha mostrato di gradire la professionalità e la simpatia dei protagonisti sul palco, come dimostrano le tre "uscite" per altrettante richieste di bis.