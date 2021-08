Incidenti sul lavoro, 2 morti: uno ad Asti, l'altro a Bergamo

Ancora drammi sul lavoro. Ad Asti un uomo di 56 anni è rimasto ustionato ed è morto al momento del ricovero all'ospedale. Lo riferisce il 118. Secondo le prime informazioni, la vittima - un tecnico - stava lavorando all'interno di un esercizio commerciale. Aveva ustioni sul 70% del corpo. Sul posto per gli accertamenti del caso anche lo Spresal.

E questa mattina nel Bergamasco. Verso le 8 a San Paolo d'Argon, un operaio di 36 anni, nato in India e dipendente della 'Dem Coperture' di Brembate Sopra, è morto sul colpo cadendo da un'altezza di otto metri. L'infortunio è avvenuto all'interno della ditta 'Tora Casting' di via Mazzini, dove la tuta blu era intenta a rimuovere la copertura in amianto. All'improvviso l'indiano ha messo un piede sopra un lucernario, che ha ceduto. Sotto era stata posizionata una rete di protezione, che tuttavia non ha retto: il perché è in fase di accertamento da parte di Ats Bergamo, che ha inviato i propri tecnici per i rilievi. Forse nella rete c'era un buco, o forse sì è rotta per un difetto. Fatto sta che il lavoratore ci è passato in mezzo, finendo sul pavimento sottostante, picchiando la testa. Un volo che si è rivelato fatale.