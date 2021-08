Scoppia incendio in un appartamento a Ispica, salvate due donne

Due giovani donne sono state salvate nella notte dai vigili del fuoco del distaccamento di Modica, da un incendio scoppiato nel loro appartamento,a Ispica, in via La Farina. Le fiamme sono divampate intorno alle 3 di notte al primo piano della palazzina. Le due donne si erano rifugiate sul balcone. L'incendio ha coinvolto gli arredi interni generando molto fumo. I vigili del fuoco intervenuti hanno provveduto a mettere in sicurezza le donne facendole scendere dal balcone con una scala e, successivamente, hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio. La fuliggine ha interessato l'intero immobile. Le cause dell'incendio in via di accertamento. Sul posto i carabinieri di Ispica e il 118. Scongiurato il rischio che le fiamme coinvolgessero altre unita' abitative.