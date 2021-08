Rosolini, l'ex vice sindaco aderisce a Forza Italia e manda in tilt gli alleati

Una vigilia di ferragosto dal sapore pre elettorale in vista delle amministrative del prossimo 10 ottobre. Se Pachino è capitale degli accordi 'sottobanco', Rosolini non sta ferma. E' di questa mattina la notizia dell'adesione a Forza Italia dell'ex vice sindaco ed ex assessore, Corrado Roccasalvo. "La decisione è stata già presa, nei prossimi giorni verrà ufficializzata alla presenza del coordinatore provinciale, Bruno Alicata", dice Roccasalvo. Il passaggio dell'ex vice sindaco nel partito di Berlusconi fa saltare di fatto il tavolo dei 'ricucitori', la Lega di Salvini già da settimane a lavoro per portare l'intero Centro destra sulle posizioni di Pinello Gennaro, di Etica.

Roccasalvo, neo esponente 'azzurro' dice che per scegliere il candidato a sindaco da sostenere serve un dibattito interno al partito per poi fare una sintesi. Dal confronto verrà fuori il nome.

C'è da vedere se della partita ci sarà anche 'Rosolini la Nostra Terra', un Movimento che è un pezzo di costola di Fratelli d'Italia.