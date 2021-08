Marzamemi è sempre nel caos, auto pure in tripla fila in viale Calleri

Marzamemi, borgata marinata di Pachino, diventa il 'caso dell'estate 2021'. I disagi per residenti e villeggianti rischiano di non fare più notizia, di fronte ad un'amministrazione poca attenta (Il Comune è Commissariato). Dopo l'esplosione delle fogne, la carenza di acqua, la situazione di viale Paolo Calleri è diventata insostenibile. Circolazione nel caos con auto parcheggiate in doppia e tripla fila e come se non bastasse, si è aggiunta la sosta dei pullman davanti le abitazioni di viale Calleri. A denunciare l'ennesima criticità della frazione di Pachino, è l'imprenditore Alfredo Spiraglia della 'Città in Movimenti'. Il messaggio di Spiraglia va oltre il singolo episodio ed è rivolto anche ad i suoi avversari nella corsa a sindaco di Pachino: "E' necessario capire qual è l'dea di turismo che si ha per Marzamemi. Se si vuole fare il festival dell'arrusti e mangia o altro". Per Alfredo Spiraglia "è inconcepibile che nessuna amministrazione ha voluto affrontare il nodo del parcheggio pubblico e non privato, riservato alle auto, ai pullman ed ai camper".

Aggiungiamo al di là del pensiero di Spiraglia che oggi Marzamemi offre un turismo di massa e per nulla qualitativo. Senza le dovute infrastrutture ed i dovuti interventi politici, è proiettato verso la sagra dell'arrusti e mangia. Con buona pace per quei commercianti che hanno investito un occhio dalle testa per ammodernare i loro locali.