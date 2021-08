Floridia come l'Africa, 48, 8 gradi: è la temperatura più alta mai registrata in Europa

Un record che nessuno invidia: 48,8 gradi. È la temperatura più alta mai registrata in Europa. È stata misurata dal Sistema informativo agrometeorologico della Regione Sicilia oggi pomeriggio alle ore 14 a Floridia, in paese in provincia di Siracusa, e ha strappato il primato che era detenuto dal 1977 da Atene. La Sicilia, in particolare, ma tutta l’Italia centro-meridionale e parzialmente quella del Nord, è sotto l’influsso di una corrente di aria torrida di provenienza sahariana che ha fatto schizzare le temperature a livelli mai registrati in precedenza.

Un precedente record di 48,5 registrati sempre in Sicilia il 20 agosto 1999 non è mai stato ufficializzato. Sempre nell'area di Siracusa martedì erano stati toccati i 47 gradi.

Naturalmente quello di oggi di Floridia è ancora un record ufficioso, che deve essere rivisto e approvato dagli esperti dell’Organizzazione meteorologica mondiale i quali, grazie all’Arizona State University, tengono una lista ufficiali degli eventi meteo estremi mondiali.