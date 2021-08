Covid, nel Ragusano la curva dei contagi non si ferma: i positivi sono 2.088

Non si ferma la curva dei contagi Covid nel Ragusano. Sono 69 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore e portano il totale dei contagiati a 2088: 1997 in isolamento domiciliare, 62 ricoverati in ospedale, 12 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 17 nella Foresteria. In aumento i ricoveri, i guariti sono 13.153 e i morti 287. Nessun decesso nelle ultime 24 ore, mentre Vittoria si avvicina agli ottocento casi di persone positive. Ecco il dettaglio nei comuni iblei: 19 Acate, 28 Chiaramonte Gulfi, 216 Comiso, 11 Giarratana, 55 Ispica, 194 Modica, 1 Monterosso, 124 Pozzallo, 310 Ragusa, 127 Santa Croce Camerina,

132 Scicli, 780 Vittoria.