Priolo, giovane si toglie la vita lanciandosi da un cavalcavia

Potrebbe esserci una delusione d'amore dietro il suicidio di un ragazzo di Priolo, che questa mattina ha deciso di togliersi la vita, lanciandosi da un cavalcavia che si affaccia sulla frazione di San Focà. Il fatto è accaduto verso le 11,30. Il giovane, Claudio Ganci, avrebbe atteso che in quell'attimo non ci fosse nessuno in transito e giù nel vuoto dal cavalcavia. L'allarme è scattato immediatamente a San Foca dove sul posto è subito arrivata un'ambulanza del 118. Ma non c'era più nulla da fare per il giovane. Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Priolo che hanno avviato indagini. La polizia vuole capire il perchè del suicidio, anche perchè Claudio era considerato un giovane tranquillo. Appresa la tragedia del suicidi, il sindaco di Priolo Pippo Gianni ha detto. " Sono sconvolto per quanto avvenuto, conoscevo questo ragazzo ed aveva un grande amore la sua famiglia e per il suo papà. Non riesco ancora a crederci. Alla sua famiglia va tutta la mia vicinanza".