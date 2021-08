Trecastagni, lunedì 30 in piazza Aldo Moro in programma il "Premio Ussi 2021"

Prosegue il lavoro degli organizzatori per la serata del 30 agosto. A Trecastagni, piazza Aldo Moro, alle ore 21, sarà celebrato il premio USSI estate 2021, i riconoscimenti assegnati dai giornalisti sportivi siciliani ad atleti, dirigenti e società dell’Isola che si sono resi protagonisti nell’ultima stagione.

La lista dei premiati sarà importante. Alcuni nomi saranno svelati a breve, la maggior parte invece verrà ufficializzata nel corso della conferenza stampa di presentazione che si terrà venerdì 27 agosto alle 10.30 in piazza Aldo Moro a Trecastagni.

La serata del 30 sarà condotta da Nino Randazzo e Sabina Rossi con il prezioso intervento di Gino Astorina. Sarà presente il presidente dell’Unione stampa sportiva italiana Gianfranco Coppola che si tratterrà a Trecastagni nel corso dell’intera giornata. Si terrà infatti anche un Consiglio regionale dell’USSI e un incontro con i giornalisti sportivi siciliani.

Il premio USSI estate 2021, nato nel 2016 da un’idea di Roberto Gueli, si inserisce, rappresentandone l’evento conclusivo, nella 4 giorni di sport in programma nella cittadina pedemontana. Tutto questo sarà “Trecastagni in Sport”, una serie di eventi ad hoc che si terranno dal 27 al 30 agosto prossimi, con la partecipazione delle società sportive del territorio.

L’organizzazione è di Ussi Sicilia e ASD Sicilpool con la collaborazione del Comune di Trecastagni e dell’Assessorato regionale Turismo Sport e Spettacolo. Un nuovo incontro organizzativo si è tenuto nei locali del Comune. Hanno partecipato, fra gli altri, il presidente della Sicilpool Pippo Leone, l’assessore allo Sport di Trecastagni Gianfranco Calogero e, per l’USSI, il consigliere nazionale Nino Randazzo, il presidente regionale Gaetano Rizzo e il consigliere provinciale Lucio Di Mauro. E’ intervenuto anche il sindaco di Trecastagni, Giuseppe Messina: “In sinergia – ha detto - con l’amico Pippo Leone abbiamo voluto dare un grande spazio allo sport e alle società del territorio che lavorano per la crescita e lo sviluppo del movimento. L’ultima giornata, con il premio USSI Estate, è il fiore all’occhiello. Molti comuni avrebbero voluto ospitare una serata di tale livello. Per noi è dunque motivo di orgoglio e un grande piacere avere presenti nel nostro territorio i giornalisti sportivi siciliani e tanti atleti, tecnici e dirigenti isolani che hanno dato lustro allo sport nazionale e internazionale nell’ultima stagione. Ringrazio l’assessorato regionale allo Sport guidato da Manlio Messina, l’assessore comunale Calogero e l’intera Giunta con cui lavoriamo in costante sinergia”.

Questo il programma degli eventi.

Venerdì 27 agosto, ore 10.30 piazza Aldo Moro, conferenza stampa di presentazione di Trecastagni in Sport e del premio USSI Estate 2021.

Sabato 28 agosto, piazza Moro e piazza Marconi, dimostrazioni delle discipline sportive a cura delle associazioni del territorio, esibizione delle scuole di danza.

Dalle 18, nella sala consiliare del Comune, conferenza sul tema: “Riqualificazione impiantistica sportiva al fine della promozione turistico-sportiva”.

Domenica 29 agosto, piazza Moro e piazza Marconi, dimostrazioni delle discipline sportive a cura delle associazioni del territorio, esibizione delle scuole di danza.

Dalle 18, nella sala consiliare del Comune, conferenza sul tema: “L’importanza dello sport durante la pandemia e nel post lockdown”.

Lunedì 30 agosto, ore 21 piazza Aldo Moro, premio USSI estate 2021, i riconoscimenti assegnati dai giornalisti sportivi siciliani ad atleti, dirigenti e società isolane che si sono resi protagonisti nell’ultima stagione.

NELLA FOTO, da sinistra: Nino Randazzo, Gianfranco Calogero assessore comunale Sport Trecastagni, Gaetano Rizzo, presidente regionale USSI