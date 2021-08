Floridia fa il record del caldo in Europa, la rete Sias registra 48,8 gradi

Se il dato verrà validato, dopo le opportune analisi, i 48.8 gradi registrati dalla rete Sias (Sistema informativo agrometeorologico della Regione Siciliana) questo pomeriggio a Floridia, nel siracusano, rappresenteranno il valore più alto mai annotato sul continente europeo. Il dato di Floridia, infatti, 'surclasserebbe' non solo il precedente record di 48°C misurato ad Atene il 10 luglio 1977, ma anche il record, non ufficiale, di 48.5°C 'cristallizzato' da una stazione non ufficiale a Catenanuova, nel catanese, nell'agosto 1999. Martedì scorso la rete Sias aveva registrato a Lentini, sempre nel siracusano, 47 gradi. "E' un'ondata di caldo africano da record quella che nelle ultime 48 ore sta interessando le nostre regioni meridionali" - dice il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni, spiegando che già ieri, diversi record di temperatura sono stati superati anche in Sardegna. "Considerevole la temperatura rilevata alla quota isobarica di 850 hPa, all'incirca a 1500/1550 metri circa, presso la stazione di Decimomannu che ha toccato i +30.2°C, superando il precedente record di +29.4°C del 4 luglio 1993 e 10 agosto 1999".