Figliuolo alle Regioni: dal 16 agosto vaccini ai ragazzi 12-18 anni

Dal 16 agosto tutti i ragazzi tra i 12 e i 18 anni potranno vaccinarsi senza prenotazione. Lo scrive il Commissario per l'Emergenza Francesco Figliuolo in una lettera alle Regioni. Appello della Società di Pediatria per estendere le vaccinazioni ai più piccoli anch'essi vittime del Covid. In Italia il 5,5% dei casi (240.105) con 14 morti riguarda la fascia tra 0 e 9 anni, mentre il 10,0% (436.938) con 16 decessi quella tra 10 e 19 anni. Intanto, aumentano i contagi. Crescono il tasso di positività (3%), terapie intensive e ricoveri.