Scuola, sindacati sul piede di guerra: "Non si riapre per decreto"

Basta "diktat", "la scuola non si riapre per decreto". I sindacati della scuola sono in rivolta e si compattano contro l'obbligo del Green pass per il personale e soprattutto contro le pesanti sanzioni previste per chi non si adegua. "Il green pass è uno strumento a tutela della salute di tutti, in particolare dei più fragili, non una misura punitiva", ribadisce il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, che annuncia anche l'immissione in ruolo di più di 42mila insegnanti", "quasi il doppio dello scorso anno".