Incendio a Calaforno, bruciati oltre ottomila alberi di ulivo: danni ingenti

Una notte all'insegna dello stato di allerta attorno alla collina di Calaforno, tra Giarratana e Monterosso, per tenere sotto controllo gli ultimi focolai dell'incendio che, ieri, ha devastato uno dei polmoni verdi più belli della Sicilia mettendo in pericolo anche abitazioni e strutture ricettive. Le fiamme, grazie all'azione dei Canadair, è stato spento nella serata di ieri. Sono soltanto rimasti alcuni piccoli focolai che sono tenuti sotto controllo da vigili del fuoco, forestali, volontari della Protezione civile. I danni sono ingenti e sono ancora da quantificare. Una prima stima - ancora in difetto, purtroppo - riguarda la distruzione di oltre ottomila alberi di ulivo ridotti in cenere dalle fiamme alimentate dal vento. Non vengono segnalati danni alle persone, tranne pochi casi di lievi intossicazioni da fumo.

(FOTO Franco Assenza)