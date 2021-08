A Ferragosto Comitato sulla sicurezza con Lamorgese a Palermo

Il tradizionale Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza di Ferragosto presieduto dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese si terrà quest'anno a Palermo. Prima della riunione, in programma alle 10.30 in prefettura, il titolare del Viminale si collegherà in videoconferenza con alcune sale operative per rivolgere il ringraziamento a tutto il personale impegnato per garantire la sicurezza. Subito dopo il Comitato, alle 12.30, il ministro terrà una conferenza stampa. I giornalisti che vogliono partecipare dovranno accreditarsi entro le 16 di venerdì 13 agosto inviando una mail a segreteria.pref_palermo@interno.it, indicando nell'oggetto della mail 'Accredito stampa'. I giornalisti dovranno presentarsi in prefettura entro le ore 11.30 del 15 agosto mentre i fotocineoperatori interessati ad effettuare il giro di tavolo prima dell'inizio della riunione dovranno presentarsi entro le ore 9.30. Ogni informazione potrà essere richiesta al numero telefonico della Prefettura di Palermo 091-338316/772 e all'Ufficio Stampa e Comunicazione del Ministero dell'Interno 06-46533777.