Covid, nel Ragusano aumentano i morti e i contagi: 2.117 positivi

Aumentano i morti per Covid nel Ragusano e aumentano anche i contagi. I decessi, dall'inizio della pandemia, hanno raggiunto quota 288: nelle ultime 24 ore è morto, all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, un comisano di 83 anni che non era vaccinato. Il rapporto Asp dei contagi del 12 agosto segnala 2.117 positivi: 2033 in isolamento domiciliare, 58 ricoverati in ospedale, 11 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 15 nella Foresteria. L'aumento più consistente di casi lo fa registrare Vittoria dove le persone positive al virus sono 812. Ecco, nel dettaglio la situazione nei comuni iblei: 21 Acate, 29 Chiaramonte,

226 Comiso, 13 Giarratana, 60 Ispica, 181 Modica, 1 Monterosso, 119 Pozzallo, 316 Ragusa, 128 Santa Croce Camerina, 127 Scicli, 812 Vittoria.