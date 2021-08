Tentavano di rubare cavi di rame al vecchio ospedale di Lentini: 2 denunce

Nella mattinata di ieri, agenti del Commissariato di Lentini hanno denunciato due lentinesi per il reato di tentato furto e porto di strumenti atti allo scasso due uomini, entrambi residenti a Lentini, rispettivamente di 42 e di 47 anni, entrambi già conosciuti alle forze di polizia.

I due ladri sono stati sorpresi dai poliziotti in servizio di controllo del territorio, all’interno dei locali del vecchio ospedale di Lentini, struttura in stato di abbandono, con l’intensione di asportare rame ed altro materiale ivi presente. Ai due è stato sequestrato uno zaino con vari arnesi utilizzati per lo scasso.