Incidente autonomo sulla Siracusa - Catania: traffico in tilt per 2 ore (VIDEO)

L'autostrada Siracusa - Catania è rimasta bloccata da mezzogiorno fino alle 14 con una coda lunghissima di veicoli con gravi disagi per bambini ed anziani, rimasti a 'cuocere' sotto il solo con temperatura atmosferica che ha oscillato tra i 35 ed i 37 gradi. La coda chilometrica è stata provocata da un incidente autonomo avvenuto qualche minuto prima di mezzogiorno a tre chilometri dallo svincolo in uscita per Lentini - Carlentini. Un 53enne, alla guida di una Dacia, all'uscita di una galleria, si è schiantato contro il guard rail. Scattato l'allarme sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza che ha trasferito L.G., al trauma center dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Secondo quanto si apprende da fonti sanitario, il ferito, non è il pericolo di vita.

Dall'arrivo dei soccorsi, fino alle 14, è cominciato l'inferno per gli automobilisti diretti verso Catania. Nè l'Anas, nè la Polstrada hanno provveduto a fare deviare il transito nella vecchia Statale 114, operando la deviazione del traffico ad Augusta. Per il blocco totale dell'autostrada, tanti i viaggiatori che non hanno potuto raggiungere in tempo l'aeroporto di Fontanarossa e qualcuno ha pure accusato malori per il grande caldo.