Anziano di Barrafranca positivo al covid si suicida all'ospedale di Enna

Un uomo di 83 anni di Barrafranca, affetto da Covid si è tolto la vita mentre era ricoverato all'ospedale Umberto I di Enna. Il fatto è avvenuto ieri ma solo oggi si è avuta la notizia. L'uomo era sposato ed aveva figli. Ieri i medici dopo aver fatto la visita matttutina al paziente, che peraltro non sarebbe stato in gravi condizioni, ripassando davanti la stanza si sono accorti che l'uomo aveva legato il cavo di un monitor alla sbarra del letto e alla gola. I sanitari hanno tentato di soccorrere l'anziano ma non c'era più nulla da fare. E' stata chiamata la polizia e dopo le prime informative la procura ha restituito il corpo alla famiglia.