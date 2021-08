Covid nel Ragusano, morta donna di 68 anni: i positivi al virus sono 2.158

Un altro decesso per Covid nelle ultime 24 ore nel Ragusano. E' morta, al Pronto Soccorso dell'ospedale di Vittoria, una donna di 68 anni: non era vaccinata. I morti salgono a 289. Sempre in aumento le persone positive al virus. Alla data del 13 agosto sono 2158 (41 in più nelle ultime 24 ore): 2075 in isolamento domiciliare, 58 ricoverati in ospedale, 10 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 15 nella Foresteria. Nel dettaglio ecco il numero dei positivi nei comuni iblei: 21 Acate, 28 Chiaramonte Gulfi, 241 Comiso, 13 Giarratana, 63 Ispica, 192 Modica, 1 Monterosso, 122 Pozzallo, 302 Ragusa, 114 Santa Croce Camerina,

127 Scicli, 851 Vittoria.