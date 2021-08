L'abbraccio di Avola al suo campione: sindaco e Busà, la festa inizia all'aeroporto

Il 'Gorilla di Avola' al secolo, Luigi Busà, campione olimpionico nel karatè ha ricevuto l'abbraccio della sua città d'origine. Ad attenderlo quest'oggi allo scalo catanese di Fontanarossa, oltre al papà Nello, suo grande maestro di vita e di sport, la mamma Giampaola e le sorelle Lorena e Cristina, anche il sindaco di Avola, Luca Cannata e l'assessore comunale allo sport, Luciano Bellomo. E' stato un abbraccio commovente quello tra il primo cittadino e Luigi Busà che ha testimoniato il grande affetto che la città nutre per la medaglia d'oro a Tokio nel kumitè.

All'uscita dallo scalo di Fontanarossa c'è un'altra emozione per Luigi Busà. E' atteso da amici e tifosi che omaggiano il campione olimpionico con cori da stadio, bandiere tricolore ed anche l'inno di Mameli. Si sono spostati da Avola a Catania per fargli festa.

E' soltanto l'inizio di un'estate da incorniciare per il campione olimpionico. Domani riceverà dal sindaco Cannata l'encomio speciale. Per avere portato in nome di Avola in positivo in giro per il mondo.