Petralito (CambiaMenti): Marzamemi? Impreparati alla stagione estiva

"Se da un lato siamo contenti per l’ottimo riscontro che le attività economiche di Marzamemi stanno ricevendo da tantissimi visitatori che testimoniano la meritata fama che le nostre bellezze hanno ormai conquistato nel mondo, dall’altro siamo consapevoli che restano parecchi aspetti da affrontare e risolvere.

Dobbiamo purtroppo constatare come si sia ancora una volta arrivati alla stagione estiva senza una seria programmazione. Gravi ritardi di altri enti, pesanti disagi per il traffico, per l’erogazione idrica e della corrente elettrica, per la mancanza della guardia medica, potevano e dovevano essere affrontati in maniera più tempestiva e decisa dalla Commissione straordinaria". Ad affermarlo è la presidente di CabiaMenti, Carmela Petralito, candidata pure a sindaca alle amministrative del prossimo 10 ottobre a Pachino. "Da parte nostra, torniamo a sollecitare tutti i soggetti interessati, a cominciare dal Comune di Noto, ad adottare senza indugio i provvedimenti indispensabili e ci impegniamo fin d’ora, in maniera pubblica, a porre come obiettivo prioritario della nuova amministrazione di Pachino l'allargamento del territorio comunale, ai fini della rivalutazione e del rilancio di zone che appartengono sì al Comune di Noto ma che rivestono un’importanza cruciale per l’economia delle imprese e la vivibilità dei cittadini pachinesi".