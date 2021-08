Donne dell'ortofrutta: sos emergenza manodopera nei campi

"Abbiamo poche richieste di lavorare nei campi. Gli stagionali che provengono dalla Tunisia sono rientrati in famiglia e gli italiani non vogliono più raccogliere frutta e verdura". Lo spiega Nuccia Alboni dell'azienda agricola Ortonatura di Vittoria in provincia di Ragusa e tra i fondatori di Donne dell'Ortofrutta, associazione no profit che ha lanciato un Sos sull'emergenza della manodopera stagionale a pochi giorni da Ferragosto. La manager siciliana, al talk 'New Normal Live', aggiunge che c'è "una situazione di stallo della manodopera e non si riesce a capire cosa stia accadendo. Abbiamo bisogno - prosegue - di manodopera stagionale ma, allo stesso tempo, anche di specializzazione della stessa manodopera. Speriamo dunque che la situazione cambi presto e le persone si facciano avanti. Diversamente per noi saranno guai".