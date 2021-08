Palermo, sequestrate sigarette di contrabbando a Brancaccio

Sigarette di contrabbando sono state sequestrate a Palermo dai finanzieri. Tre giovani sono stati multati a Brancaccio, in via Messina Marine, nei pressi della stazione centrale. Nel mercato di Ballarò il giovane che vendeva sigarette non è stato individuato. Oltre al sequestro è scattata la segnalazione ai monopoli d Stato per ulteriori sanzioni. Dall'inizio dell'anno ad oggi, i militari del comando provinciale di Palermo hanno effettuato circa 60 interventi d'iniziativa nei diversi quartieri del capoluogo, denunciato 4 soggetti, verbalizzato amministrativamente 55 soggetti e sequestrato complessivamente 82 chili di sigarette delle più svariate marche.