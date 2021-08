Rifiuti ospedale di Canicattì non ritirati: denuncia della direzione sanitaria

Stanca di non ricevere risposte concludenti sul mancato ritiro da settimane dei rifiuti la direzione sanitaria dell'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì ha scritto al comune. Nella missiva qualificata "urgentissima" dal mittente "si sollecita la rimozione dei rifiuti urbani dal presidio ospedaliero di Canicattì stante la mancanza di tale servizio da diverse settimane". La direzione sanitaria aggiunge: "Precisamente dal 16 luglio la raccolta dei rifiuti solidi urbani dall'ospedale si è limitata alla rimozione della plastica due volte mentre tutte le altre tipologie di rifiuti (organico, pannoloni, ecc...) non sono state mai rimosse". Il sindaco Ettore Di Ventura ha immediatamente postato sui suoi profili social la lettera in risposta a "quanti continuano a difendere la bontà del servizio". La lettera della direzione sanitaria si conclude sottolineando che "la situazione è ormai insostenibile dal visto igienico sanitario e si chiede di intervenire con sollecitudine". Nei giorni scorsi lo stesso Di Ventura in coincidenza dello sciopero degli operatori ecologici aveva scritto di "fallimento del piano imprenditoriale dell'Ati Sea-Iseda-Ecoin" che gestisce il servizio a Canicattì e Camastra ammettendo l'incapacità delle ditte di garantire un servizio almeno sufficiente e decoroso.