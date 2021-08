Modica, paura per un incendio vicino al Parco Archeologico di Cava Ispica

Un incendio ha lambito questa mattina il Parco archeologico di Cava Ispica, in territorio di Modica. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno fatto temere il peggio soprattutto perchè si sono sviluppate a poche decine di metri dal Parco. L'allarme è stato lanciato dal personale della zona archeologica. In attesa dell'arrivo dei Vigili del fuoco, il rogo è stato circoscritto da alcuni residenti della zona. E' intervenuto anche l'equipaggio di una volante della Polizia di Modica. Non è esclusa l'origine dolosa. Indagini in corso.