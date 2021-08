Covid, altro morto nel Ragusano: i positivi aumentano e sono 2.173

Un altro morto per Covid nel Ragusano: è un 92enne di Vittoria deceduto al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. I morti salgono, quindi, a 290. Aumentano anche i positivi al virus: sono 2.173: 2084 in isolamento domiciliare, 63 ricoverati in ospedale, 11 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 15 nella Foresteria. Ecco il dettaglio nei comuni iblei: 21 Acate, 28 Chiaramonte Gulfi, 239 Comiso, 11 Giarratana, 67 Ispica, 201 Modica, 1 Monterosso, 120 Pozzallo, 292 Ragusa, 107 Santa Croce Camerina, 125 Scicli, 868 Vittoria.