Un medico di Niscemi di 61 anni, Gregorio Amato, è morto annegato mentre stava nuotando a Manfria Frazione di Gela (Caltanissetta). L'uomo, specialista in gastroenterologia, sarebbe stato colto da un malore. Dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta è stato inviato l'elisoccorso e un'ambulanza. I sanitari hanno tentato di rianimarlo per oltre mezz'ora ma non c'è stato nulla da fare.