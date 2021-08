Biglietti gratis per Palermo - Picerno di Coppa Italia per chi si vaccina contro il covid

In occasione della partita di Coppa Italia di serie C che si disputerà sabato prossimo alle 17,30 allo stadio "Barbera", tra i rosanero e il Picerno, il Palermo regalerà un biglietto ai tifosi che si vaccineranno. In collaborazione con l'Asp, la società rosanero ha lanciato un'iniziativa per promuovere la campagna vaccinale: il 18 e 19 agosto, dalle 9,30 alle 16,30, sarà allestita una postazione per la vaccinazione nel piazzale dello stadio. Chi si sottoporrà al vaccino otterrà un ingresso omaggio alla partita. Per ricevere la dose basterà presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria. Sul sito ufficiale del Palermo si potrà scaricare il modulo per velocizzare le operazioni: sarà somministrato il vaccino Pfizer. La prevendita per la partita di Coppa inizierà il 18 agosto: saranno messi in vendita 8.750 biglietti nel rispetto delle norme anticovid per tribuna coperta e gli anelli inferiori di curve e gradinata. I soci di AmiciRosanero avranno diritto di prelazione il 17 agosto dalle 13,30 alle 19,30. Per l'ingresso allo stadio è obbligatorio il Green pass.