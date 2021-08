Incidente stradale in Grecia, morto ingegnere palermitano

Francesco La Rocca, 38 anni, palermitano è morto in un incidente stradale a Rodi, in Grecia. La Rocca ingegnere ambientale e ispettore del Cisom - Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta era in auto con altre due persone mentre percorreva la provinciale che conduce da Rodi a Kallithea. Nel tragitto la vettura si è scontrata con una motocicletta. "Il Cisom, gruppo di Palermo apprende la dolorosa perdita di Francesco La Rocca, volontario del Gruppo, ispettore Cisom Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta e Cavaliere di Grazia Magistrale dell' Ordine di Malta - si legge in una nota del Cisom - Siamo vicini alla famiglia".