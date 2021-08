Incendi negli Iblei, Firrincieli (M5S): inasprire le pene previste per questi reati

“Un disastro di dimensioni apocalittiche. Questa mattina ho effettuato un sopralluogo in alcune delle zone interessate dagli incendi delle ultime 48 ore. E mi sono reso conto che la situazione è molto più grave rispetto a quella che viene descritta. Danni incalcolabili, ettari ed ettari di bosco non più esistenti, abitazioni rurali prese di mira, animali morti”.

E’ quanto afferma il capogruppo del movimento Cinque Stelle al Consiglio comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli, evidenziando come le fiamme abbiano lambito il territorio di San Giacomo, dove per fortuna i danni sono stati limitati, ma hanno creato un disastro lungo il territorio della forestale dalla parte della diga di Santa Rosalia, in prossimità di Giarratana.

“Una sofferenza tale – chiarisce Firrincieli – merita pene esemplari. Basta con i fronzoli, con i piagnistei, con le ipocrisie, con le frasi di circostanza, piuttosto prendiamo la situazione in mano. E’ necessario l’inasprimento delle pene per chi commette determinati reati ambientali. In più, un altro aspetto della legislazione vigente, secondo me, dovrebbe essere preso in considerazione. Allo stato attuale, infatti, vige l’inedificabilità per almeno 15 anni sui territori interessati dagli incendi. Secondo me, questo termine deve essere innalzato a 115 anni cosicché nessuno possa mai sperare, adesso ma anche nelle prossime generazioni, di potere costruire un edificio in aree che un tempo erano i nostri boschi”.