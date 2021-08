Covid in Italia, 7.188 nuovi casi e 37 morti: positività al 2,8%

Sono 7.188 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi 14 agosto 2021 in Italia, secondo i dati dell'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute. Si registrano altri 34 decessi. In 24 ore eseguiti 254.006 tamponi, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 2,8%. Sono 37 gli ingressi del giorno in terapia intensiva che portano il totale dei pazienti ricoverati con coronavirus a 372. Aumentano anche i ricoverati con sintomi, 68 in più di ieri, per un totale di 3.101 pazienti nei reparti ospedalieri.

e 37 decessi:In totale sono 4.435.008 i contagiati e 128.413 i morti dall'inizio dell'emergenza. Sono 4.931 i guariti in 24 ore per un totale di 4.180.129 persone che hanno superato il virus. Oggi le persone attualmente positive al coronavirus in Italia sono 126.466.