Uno striscione a Priolo per l'addio al ragazzo suicida

In quel maledetto cavalcavia, teatro della tragedia a Priolo, hanno appeso uno striscione con la scritta 'Vivrai sempre nei nostri cuori'. Lo hanno voluto salutare così ,per l'ultima volta, Claudio Ganci, morto mercoledì a Priolo, lanciatosi dal viadotto sopra San Foca. Questa mattina lo stesso striscione gli amici di Claudio lo hanno tenuto tra le mani davanti la chiesa dell'Immacolata dove sono stati celebrati i funerali. Tantissimo il dolore dei genitori, dei fratelli e dei tanti amici che Claudio aveva a Priolo. Nessuno a distanza di quattro giorni dal suicidio, riesce a farsene una ragione. Oggi i suoi amici lo hanno descritto come un giovane "solare e con tanta voglia di vivere". Nessuno vuole credere che Claudio si sia tolta la vita.

L.M.