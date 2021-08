E' morto l'ex sindaco di Floridia il diccì Arturo Spadaro: lunedì i funerali

E' morto questo pomeriggio l'ex sindaco di Floridia, Arturo Spadaro. Medico di famiglia, era da tempo ammalato. Democristiano di ferro, appartenente all'area andreottina dell'ex sottosegretario al Tesoro Gino Foti e dell'ingegnere Nannino Valenti, era stato eletto primo cittadino nelle elezioni del 13 e 14 maggio del 2007 con un raggruppamento di liste civiche di area di Centrodestra. Era riuscito a concludere l'intero mandato per poi passare il testimone ad Orazio Scalorino.

Arturo Spadaro, padre di tre figli, avrebbe compiuto 80 anni, il prossimo 27 agosto. Da tempo in pensione era specializzato in malattie cardiovascolari, tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, ma era un medico di base, un massimalista dell'azienda sanitaria locale. Nella Democrazia cristiana si era sempre schierato con l'ala conservatrice, quella di riferimento agli andreottiani della provincia di Siracusa. Quando si candidò a sindaco di Floridia, la Dc non c'era più da 15 anni, spazzata via dalle inchiesta milanese di Mani pulite. Spadaro era rimasto nell'orbita dei moderati di Floridia e nella corsa a primo cittadino ebbe la meglio su Egidio Ortisi, espressione del Centrosinistra. Per il dottore Spadaro fu un plebiscito di preferenze: ottenne 7.570 preferenze, ma alle sue spalle c'era una corazzata che andava da Forza Italia, Udc, Mpa, Alleanza nazionale e la lista del sindaco. Ortisi si fermò a poco più di 5.000 voti, segnando anche la fine di 'Primavera floridiana', Movimento storico di Floridia. Arturo Spadaro lascia la moglie e tre figli, uno dei quali è oggi consigliere comunale, Davide, eletto con 'Progetto Floridia' ed anche lui medico come il padre. I funerali dell'ex sindaco verranno celebrati lunedì 16 agosto alle 9,30 nella chiesa Madre di Floridia.