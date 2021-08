'Addio figlio e padre del popolo floridiano', Arturo Spadaro nel ricordo di Salvo Sequenzia

Di Arturo Spadaro, che oggi ci ha lasciati, si può ben scrivere quello che la mano giusta dell’epigrafista incise sulla lapide posta nell’androne del palazzo municipale di Floridia che commemora il concittadino, medico, filantropo e sindaco della nostra città, Salvatore Pinnone, “padre e figlio del popolo floridiano”: “Nessuno bussò invano alla sua porta”. La porta di Arturo Spadaro, sia quella di casa, sia quella del suo studio medico d’abitazione e di primario all’ospedale Rizza di Siracusa, sia quella del suo ufficio di sindaco dal 2007 al 2012, è stata sempre aperta al mondo. Arturo Spadaro è stato un saldo punto di riferimento per la comunità floridiana, che gli ha universalmente riconosciuto le doti di professionista competente, disponibile, scrupoloso nell’esercizio della professione medica, che egli ha praticato per tutta la sua vita come una missione. Con altrettanto spirito “missionario” il dottore Arturo Spadaro ha vissuto la sua intensa partecipazione alla vita pubblica, caratterizzata da lunghi decenni al servizio delle istituzioni amministrative della sua città. Da giovane professionista impegnato attivamente nel partito cattolico per eccellenza, la Democrazia Cristiana, fu eletto consigliere comunale. Successivamente, ha rivestito più volte la carica di assessore, sino all’elezione a sindaco nel maggio del 2007 decretata con consenso plebiscitario. La dipartita di Arturo Spadaro lascia un vuoto che difficilmente si potrà colmare, non soltanto nella famiglia, nei numerosissimi colleghi ed amici, nel mondo politico provinciale e in noi tutti: in quelli che hanno avuto il piacere e il privilegio di collaborare con lui più direttamente – io tra questi, negli anni della sua sindacatura - e in quelli che hanno avuto modo di apprezzarne le doti umane, la specchiata moralità, la lealtà, l’intelligenza brillante, la signorilità che gli faceva cedere il passo con un sorriso alle donne in ascensore, sule scale o in un corridoio, con un gesto che appariva di garbo e di uno stile altri tempi. Ci sentiremo più soli, tutti noi, per la perdita di una guida straordinaria e di un grande uomo, instancabile lavoratore, rispettoso del lavoro e delle dignità altrui. Arturo Spadaro è stato un personaggio fondamentale per la politica floridiana, perché ha contributo, in maniera determinante, alla unificazione, all’affermazione e al consolidamento del centro-destra floridiano negli anni che vanno dal 2007 al 2012, strappando al centro-sinistra una primazia durata quasi un decennio. La sua sindacatura può ritenersi, storicamente, l’ultima sindacatura della “larghe intese” che chiude definitivamente una stagione di vita politica e amministrativa contraddistinta da correttezza, equilibrio, oculatezza nella gestione delle finanze, scrupolosa attenzione per le fragilità sociali e valorizzazione delle risorse e dei talenti del territorio. Chi scrive non può non ricordarlo per l’impegno profuso nella cultura, con la realizzazione di numerose iniziative di alto profilo: dalla nascita della galleria civica di arte contemporanea di palazzo Raeli, alla nascita del Floridia Film Festival e alla celebrazione del 150 anniversario dell’Unità di Italia, che vide la realizzazione di un programma di iniziative di altissimo profilo che toccò il suo culmine con l’esibizione della fanfara degli Alpini in piazza del Popolo; dall’attivazione del primo sportello di mediazione culturale alla valorizzazione del centro diurno per anziani “P. Adorno”; dalla istituzione del premio ai cittadini floridiani “benemeriti” alla valorizzazione della biblioteca comunale attraverso l’acquisto di centinaia di volumi. Spadaro non disattese mai il dialogo con il territorio e i “territori”, secondo un’ottica di alleanze virtuose anticipatrici dei tempi a venire, che lo portò a battersi caparbiamente per la nascita dell’Unione dei Comuni “Monti Climiti”, tra Floridia e Solarino, di cui fu primo presidente; per il rilancio del “gemellaggio” con la città-sorella di Hartford, nel Connecticut, e con le comunità di floridiani emigrati presenti in Australia e in Argentina. Durante la sua sindacatura costante è stato il dialogo con le imprese e con le istituzioni culturali del territorio, convinto che il benessere e la “salute” di una comunità passassero non solo attraverso la ricchezza economica, ma anche, e soprattutto, attraverso i valori. In nome di questi principi e di questi valori, Arturo Spadaro si batteva strenuamente, fiducioso nei giovani, con i quali sapeva dialogare ponendosi in una prospettiva di ascolto e di comprensione talora impressionante. Sul tavolo del suo studio di casa, e in quello del suo ufficio, Spadaro teneva in bella vista una copia del “Catechismo della Chiesa cattolica”, non per ostentazione o per rivendicazioni di partigianeria, ma per affermare l’autenticità e la fermezza di una vocazione e di una ispirazione che si concretizzavano in una fede limpida, semplice e tenace: quella che lo ha guidato per l’intera sua vita. Ognuno di noi, nel suo piccolo, partecipando oggi al dolore della famiglia, raccoglierà la lezione di vita che Arturo Spadaro ha lasciato con la sua testimonianza di medico, di politico, di marito e di padre. Arturo Spadaro è stato, in modo autentico un vero “figlio e padre del popolo floridiano”.

Salvo Sequenzia

E' morto l'ex sindaco di Floridia il diccì Arturo Spadaro: lunedì i funerali in Chiesa Madre