La Lega punta al governatore in Sicilia? Musumeci: "Desiderio legittimo"

"Salvini ha espresso un desiderio, legittimo dal suo punto di vista. Ma al tavolo di una coalizione non tutti i desideri diventano diritti. Quanto al rapporto tra la Lega e il mio movimento politico non mi risultano alcun raffreddamento. Stesso discorso per Fratelli d'Italia e Forza Italia. Siamo alleati nel centrodestra, assieme abbiamo vinto nel 2017, assieme governiamo questa Regione e assieme ci presenteremo l'anno prossimo al giudizio degli elettor". Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci in un'intervista al quotidiano La Sicilia rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni di Matteo Salvini che aveva detto che il prossimo governatore dev'essere della Lega.