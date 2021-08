Controlli anti assembramento a Tropea nel Vibonese

I controlli alla movida di Tropea continuano ad essere effettuati con servizi finalizzati alla prevenzione degli assembramenti nonché al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati in genere. Nel corso della notte appena trascorsa, infatti, i poliziotti di Vibo Valentia con la collaborazione del Personale del Reparto Prevenzione Crimine, della Polizia Stradale e dei militari della Guardia di Finanza, hanno segnalato all'Autorità Amministrativa un turista per la detenzione di 0,5 grammi di marijuana. L'ausilio dell'unità cinofila ha inoltre permesso di rinvenire, all'interno di un foro presente su un muro di Largo Padre di Netta, due involucri in cellophane contenenti 6,7 grammi di marijuana e 0,6 di hashish. L'attività in argomento ha permesso di controllare 157 persone, 50 veicoli, un esercizio pubblico, 11 persone sottoposte a etilometro, nonché effettuare due contestazioni al Codice stradale. e due perquisizioni sul posto.