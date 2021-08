Nella spiaggia della Scala dei turchi a Realmonte (Agrigento) si sono schiuse 74 uova di testuggine Caretta caretta in un nido non censito. Gran parte delle piccole tartarughe sono arrivate in mare in maniera autonoma nella notte, mentre tante altre sono state aiutate dai volontari di Mareamico. Solo 5 non ce l'hanno fatta. Questa è la prima schiusa documentata alla Scala dei turchi.