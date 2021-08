Covid, nel Ragusano altri due morti e contagi in aumento: 2.265 i positivi

Due morti Covid nel Ragusano come riporta il bollettino dell'Asp del 15 agosto. I morti, dall'inizio della pandemia, salgono quindi a 292. In aumento di 92 unità in 24 ore anche i contagi che toccano quota 2.265: 2.171 in isolamento domiciliare, 66 ricoverati in ospedale e 17 pazienti nella Foresteria Covid dell'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. Questo il dettaglio nei comuni iblei: Acate, 30, Chiaramonte Gulfi 28, Comiso 258, Giarratana 10, Ispica 68, Modica 216, Monterosso Almo 1, Pozzallo 108, Ragusa 307, Santa Croce Camerina 102, Scicli 104, Vittoria 939.