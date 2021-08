Ucciso con 2 colpi di pistola l'ex presidente del consiglio comunale di Favara

L'ex presidente del consiglio comunale di Favara, in provincia di Agrigento, Salvatore Lupo, 45 anni, è stato ucciso questo pomeriggio verso le 18 con due colpi di pistola mentre si trovava nei pressi di un bar di via IV Novembre. Lupo è imprenditore nel settore delle residenze per anziani. Sul posto si trovano i carabinieri che stanno ascoltando dei testimoni.

Lupo nel 2017 era stato arrestato, con la moglie, nell'operazione "Stipendi spezzati". L'inchiesta aveva fatto emergere che ai dipendenti della "Cooperativa sociale Suami - Onlus" prima venivano accreditati su conto corrente le mensilita' dovute e poi, con carte bancomat intestate proprio agli stessi dipendenti, l'amministratore unico della coop, Lupo, avrebbe prelevato - secondo l'accusa - la meta' degli stipendi. Stando all'inchiesta, questi prelievi "forzosi" di denaro avrebbero riguardato oltre 20 dipendenti. Un anno prima Lupo era stato indagato nell'ambito di un'altra inchiesta per maltrattamenti fisici e piscologici ad alcuni minori, inabili psichici, affidati, per la vigilanza, assistenza e sostegno, ad una comunita' alloggio di Licata. Nel novembre 2011 l'auto di Lupo, all'epoca consigliere comunale, venne incendiata.