Ospedale di Acireale, il Pronto Soccorso nei nuovi locali: inaugura Razza

Lunedì 16 agosto, alle ore 12.30, l’Assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, inaugurerà i nuovi locali del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Acireale, dopo gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento eseguiti. I lavori, per un importo complessivo di 1,2 milioni di euro, finanziati dall’Assessorato regionale alla Salute nell’ambito del Piano di adeguamento delle aree di emergenza, hanno interessato un’area di oltre 1200 metri quadrati. Realizzati: una nuova camera calda con annessa zona di bonifica; una spaziosa area triage con sala di attesa e percorsi dedicati per codici bianchi-verdi, e codici giallo-rosso; due sale visita e un’ampia zona rossa per la gestione delle emergenze. Nuova anche l’area destinata alla gestione dei Codici rosa, garantendo il rispetto della privacy e della riservatezza delle pazienti, con accessi separati.

Si è provveduto, altresì, a migliorare gli standard operativi della struttura con due ampie sale riservate all’Osservazione breve intensiva (Obi) e nuovi ambienti per il personale. Tutti gli impianti tecnologici sono stati rifatti e adeguati, fondamentale la ristrutturazione dell’intera rete dei gas medicali e degli impianti termomeccanici. Il nuovo Pronto Soccorso è, inoltre, dotato di un sistema di videosorveglianza. Gli standard alberghieri sono di altissimo livello e tutte le porte di accesso alle zone di intervento e dell’Obi sono elettronicamente controllate a sfioramento per evitare contatti multipli. Potenziato anche il parco tecnologico e strumentale.