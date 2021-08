Cresce consumo di gelati, + 4%: al Centro sud +14%

"Grande successo del gelato artigianale italiano nei mesi di Luglio e Agosto, dove rispetto all'anno precedente ha raggiunto consumi pari al +4%. Molto bene regioni come la Liguria, il Piemonte e l'Emilia Romagna. Numeri importanti anche nel Lazio, dove sono gettonatissimi i gusti con i cioccolati e i sorbetti e con i consumi che salgono a +6%, in particolare nelle zone balneari mentre il centro storico soffre di più a causa della mancanza del turismo internazionale. Boom di consumi nel Centro Sud, dove Campania, Puglia, Calabria e Sicilia conquistano +14%". È quanto dichiara in una nota Claudio Pica, segretario generale dell'Associazione Italiana Gelatieri.