Busà nella sua Avola riceve l'encomio: "Pensavo di ritirarmi, invece andrò a Dubai"

Avrebbe meritato la piazza principale di Avola, ma la pandemia ha fatto trasferire la consegna dell'encomio, nel Cortile di pietra del palazzo di città. Grande emozione per Luigi Busà, medaglia d'oro nel Kumitè a Tokio. Alla cerimonia per la benemerenza al 'gorilla di Avola', ospite d'eccezione, tra gli altri, il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, il comandante provinciale dei carabinieri, Giovanni Tamborrino ed altri rappresentanti dei vertici delle istituzioni. L'arrivo del campione olimpionico è stato accolto dalla banda musicale di Avola. L'orgoglio del sindaco, Luca Cannata è rimasto immutato. Lo stesso di quello della prima ora. Per il primo cittadino, un grandissimo atleta, ma anche un grande uomo. Luigi Busà ha raccontato la sua Tokio, le emozioni, la conquista dell'oro. Ieri sera ad assistere alla cerimonia, la famiglia al completo di Luigi Busà. Anche la piccola nipotina di soli due mesi, Carlotta, tenuta in braccio dalla mamma Stephanie. 'L'oro di Avola", ha svelato che dopo Tokio aveva intenzione di ritirarsi dall'attività agonistica, ma ha detto che dopo il successo in Giappone, è più motivato di prima e che parteciperà ai Mondiali di Dubai. Nel suo futuro c'è una campagna promozionale a scopo sociale ed la scrittura di un libro di memorie.

Poi è stata la volta di Luca Cannata che, alla presenza dell'assessore allo Sport, Luciano Bellomo, ha consegnato l'encomio al 'Gorilla' di Avola.