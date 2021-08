Catania, Saverino (Pd): recuperare l'ex caserma della Forestale a San Giuseppe La Rena

"Recuperare e riqualificare la palazzina a due piani nei pressi di via San Giuseppe La Rena a Catania. L’immobile, a pochi passi dall’aeroporto, è al centro delle lamentele di residenti e commercianti del quartiere. Ho segnalato il problema alle istituzioni competenti prima come consigliera comunale ed ora come Presidentessa dell’Assemblea Provinciale di Catania per il Partito Democratico". Lo dice Ersilia Saverino.

"Sul modello già adottato per l’ex mercato ittico e per molte altre strutture cittadine, si potrebbero sviluppare progetti che, attraverso i fondi europei, possano rendere l’edificio una risorsa per l’intera Catania: un punto di aggregazione per il quartiere di San Giuseppe La Rena oppure un centro polifunzionale. L’ex caserma della forestale, oggi è un “hotel per disperati” dove la gente vive in una situazione di estrema povertà e in condizioni igienico-sanitarie preoccupanti con montagne di spazzatura annesse. Si tratta - conclude Saverino - di un’emergenza sociale che dalla strada si può scorgere appena. Imboccata la strada d’ingresso il degrado lo si vede immediatamente. A parte le condizioni strutturali dell’edificio a due piani, a destare grande preoccupazione è la giungla di sterpaglie che circonda quasi completamente l’area e che come più volte lamentato dai residenti ed dai commercianti di San Giuseppe La Rena in passato sono state causa di grossi incendi".